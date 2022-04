Kompany : "la Coupe n'a pas toujours été une priorité pour Anderlecht, maintenant bien"

Vincent Kompany a donné une conférence de presse à la veille de la finale de la Coupe de Belgique. Depuis une semaine, les Anderlechtois ont mis le focus sur cet événement qui pourrait signer leur retour au palmarès du football belge pour la première fois depuis 2017. Interrogé sur la spécificité de la préparation d'un match comme celui-là, Kompany a été clair : "La plus grosse leçon qu’on apprend en tant que joueur, c’est qu’il ne faut rien changer à la préparation d’un match comme ça. Ca fait depuis le début de saison qu’on parle de ces moments décisifs de fin de saison. Dans les moments décisifs, depuis l’année dernière, on est présent. On est préparé à vivre un événement comme cette Coupe de Belgique."

Gantois et Anderlechtois vont se retrouver pour la troisième fois de la saison. Il y a un mois, Anderlecht s'inclinait à la Ghelamco Arena. "C'étaient deux rencontres équilibrées face à La Gantoise cette saison. C’était clair qu’on avait fait un bon match là-bas. J’espère juste que les joueurs vont monter sur le terrain sans arrière pensée. Gand, si on regarde leur qualification contre Bruges, ils ont réussi à la fois à jouer l’offensive (à l'aller) et jouer en bloc bas (au retour). On a des aptitudes similaires. Le plus important pour moi, c’est d’avoir des joueurs qui dictent le tempo du match et qui cherchent à rester dangereux tout le match."

Pour Kompany, ce pourrait être un premier trophée en tant qu'entraîneur principal. "Mentalement, je suis 100% coach, mais ça fait pas si longtemps que j’étais sur le terrain pour soulever des trophées, ça me rapproche encore du groupe. La Coupe n’a pas toujours été une priorité pour le club, depuis que je suis de retour ici, ça ne l’a pas toujours été non plus. Mais maintenant, tout ce qu’on peut prendre, on doit le prendre."