Kompany et Burnley alignent un nouveau succès et prennent le large en Championship

Burnley et Vincent Kompany ont gardé leurs bonnes habitudes en 2023. L’année des Clarets a en effet débuté par une victoire, 1-2 face à Swansea. Un succès qui permet à Vince The Prince et sa bande de signer un 6e succès de rang en Championship.

Porté par un doublé de leur arrière latéral gauche néerlandais Ian Maatsen, Burnley engrange une 16e victoire en 26 matches de Championship et prend désormais le large dans la lutte pour la promotion.

Si Sheffield United (51 pts) parvient à rester dans les échappements du leader (56 pts), les autres prétendants à une ascension en Premier League dégustent. Burnley compte ainsi 14 points d’avance sur Blackburn (3e, 42 pts), premier club virtuellement non-promu dans l’élite. Watford (40 pts) et Middlesbrough (39 pts) sont plus loin.

A l’heure où le cap de la mi-saison en Championship est passé depuis 4 matches, les observateurs s’accordent pour dire que le boulot de Kompany à Burnley est remarquable. Largement meilleure attaque de la Ligue (52 buts) et deuxième meilleure défense (25 buts), Burnley a déjà réalisé une bonne partie du travail pour conquérir la promotion. Mais dans un championnat interminable où on est jamais à l’abri d’un coup de mou, rien n’est jamais acquis.