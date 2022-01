Kompany après le succès à Malines : "Une victoire contre le Standard nous aurait davantage aidés"

Anderlecht s’est imposé 0-1, ce dimanche, face à Malines. Un succès logique face à une équipe malinoise qui n’a strictement rien montré pendant 90 minutes.

Contrairement à la semaine dernière face au Standard, les Mauves ont réussi à préserver leur avance d’un but jusqu’au bout. Pour Vincent Kompany, Anderlecht aurait dû faire le break rapidement en deuxième période : "On a eu beaucoup de possibilités, bien plus que Malines. Encore une fois on aurait dû être plus tueur devant, mais je suis satisfait. C’est vrai que ce n’est pas la première fois que ça nous arrive mais dites-moi qui marque plus que nous ? On s’est créé de nombreuses occasions et pour moi c’est ça le plus important, d’autant plus qu’on sait que ce n’est pas facile de s’imposer ici", a déclaré le coach anderlechtois chez nos confrères d’Eleven Sport.