Kompany après la victoire contre l’Antwerp : "Le défi c’est d’être plus efficace et de terminer le match un peu plus tôt"

Anderlecht s’est imposé 2-1 dans le match au sommet de la 31e journée de championnat. Vincent Kompany s’est présenté tout sourire lors de l’interview d’après-match. Cette victoire permet aux Bruxellois de chiper la 3e place aux Anversois.

Le coach du Sporting est d’abord revenu sur la prestation générale de ses troupes : "On était face à une équipe avec de grosses individualités. Je pense que collectivement on s’est bien battu, on a contrôlé le rythme dans les moments où il fallait rester calme. On a également eu de la profondeur dans notre jeu. Le plus important c’est qu’on s’est créé des occasions. Quand on se crée des occasions on est toujours une équipe dangereuse à aborder".

Petit bémol récurrent dans cette analyse de Kompany, Anderlecht se crée un paquet de possibilités mais les galvaude… et se fait peur jusqu’au coup de sifflet final :"Quand on voit nos occasions c’est du "un contre un", contre le gardien. C’est parfois du deux contre un contre le gardien. C’est vrai que même si on a marqué beaucoup de buts cette saison, on aurait pu en marquer beaucoup plus parce qu’on se crée énormément d’occasions. Le défi c’est d’être plus efficace et de terminer le match un peu plus tôt".