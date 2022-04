Kompany après la victoire contre Charleroi : "le fil rouge ? On n'a pratiquement pas donné d'occasions"

Vincent Kompany pouvait jubiler à l'issue de la victoire d'Anderlecht contre Charleroi. L'entraîneur, dans ses petits souliers à l'issue de la défaite à La Gantoise, a retrouvé la main sur l'avenir des Mauves dans ce championnat. Il a réagi au micro d'Eleven Sports : "On est content du résultat, mais on a pu avoir une continuité dans notre jeu et offrir un bon dernier match de phase classique à nos supporters. On a pas mal d'éléments à retenir pour progresser. Je savais que ce serait un match tactiquement difficile, je savais qu'Ed faisait souvent attention aux détails. Il a changé quelques rôles en cours de rencontre et ça nous a mis en difficulté. On a réagi en deuxième mi-temps et on a repris l'ascendant. Le fil rouge de ce match, c'est qu'on a donné peu d'occasions, voire pas d'occasions."

Anderlecht devra tenter de décrocher sa qualification en obtenant un résultat à Courtrai - qui n'a plus rien à gagner, ni à perdre -. "On a un match difficile qui nous attend, on va s'y préparer comme d'habitude. Le foot est imprévisible. Mais si on crée des occasions, on sera proche de la victoire."