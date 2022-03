Kompany après la défaite à Gand : "j’ai l’impression que ça va encore bouger, Gand ou l’Antwerp vont laisser échapper des points"

Anderlecht est sorti du top 4 suite à sa défaite à Gand 1-0. Pourtant, c’est un Vincent Kompany lucide qui s’est présenté à l’interview. Le coach d’Anderlecht est revenu tout d’abord sur la rencontre et le manque d’efficacité au micro d’Eleven Pro League :

"C’est le foot et la période de la saison où l’efficacité est importante. On en avait parlé avant le match. On a eu nos moments, plus que la Gantoise. Mais Gand joue bien le coup et sur la seule occasion qu’ils ont en 2e mi-temps, ils font la différence. Nous, on n’arrive pas à marquer et on se fait prendre. C’est le foot, j’ai connu ça assez régulièrement dans ma carrière. Mais j’ai l’impression que quelque chose va encore se passer. Il y a une équipe qui va laisser tomber des points et nous, on doit y croire."

La Belgique est le seul pays qui a comme règle que le goal-average n’a aucune importance.

Avec deux rencontres encore à disputer, Vincent Kompany ne compte rien lâcher, même s’il faudra compter sur un faux pas de Gand ou de l’Antwerp, le goal-average des Mauves ne servant à rien : "La Belgique est le seul pays qui a comme règle que le goal-average n’a aucune importance, ça veut dire qu’on peut faire ce qu’on veut, on n’a plus notre destin en main. On doit juste gagner nos matches et je reste toujours convaincu que Gand ou l’Antwerp va laisser tomber quelque chose. On ne doit pas avoir de regret en donnant tout. On aura aussi une revanche à prendre lors de la finale de la Coupe de Belgique."

Si Vincent Kompany juge qu’il ne faut pas tout remettre en question, il faudra cependant compter sur un peu de chance : "Ni l’Antwerp, ni Gand n’ont eu des matches faciles ces derniers temps. Et on doit se préparer pour la finale de Coupe aussi. On prendra ce qui vient, c’est dommage mais c’est le foot malheureusement."

Dimanche prochain, Anderlecht reçoit Charleroi et devra espérer que l’Antwerp perde des points à OHL et que Gand s’incline au Cercle de Bruges.