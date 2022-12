Kolo Muani, l’invité de dernière minute qui a failli tout changer

Avant le Mondial qatari, l’attaquant avait connu un autre tournoi majeur avec la France, les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. À l’époque, les sélections d’André-Pierre Gignac et Florian Thauvin sont vivement commentées. Mais le troisième attaquant du 4-3-3 français, c’est bien Randal Kolo Muani. Ambitieux, les Tricolores vont rapidement déchanter en concédant onze buts en trois rencontres. L’attaquant de Nantes ne parvient pas à se mettre en lumière si ce n’est pour une passe décisive et une carte rouge.

Deux sélections en Ligue des Nations plus tard et voilà donc le joueur de 24 ans dans le groupe pour le Mondial. Remplaçant pour les deux premiers matchs de poule, l’attaquant fait partie de l’équipe B qui s’incline face à la Tunisie lors de la troisième rencontre. De retour sur le banc face à la Pologne et l’Angleterre, il composte ensuite le ticket de la France pour la finale. Sur sa première touche de balle face au Maroc, l’attaquant double la mise et se montre très remuant pendant une quinzaine de minutes. Une (courte) prestation qui lui donne du crédit. Didier Deschamps n’hésite pas à le lancer avant même la mi-temps en finale contre l’Argentine. Et si Kolo Muani n’aura finalement pas su donner le sourire au peuple français, il sera parvenu à leur donner de l’espoir pour la suite.