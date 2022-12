Kolo Muani, buteur éclair de l’équipe de France : "Emmanuel Macron nous a demandé de finir le travail"

Quelle incroyable soirée pour Randal Kolo Muani. Quarante secondes à peine après sa montée au jeu, l’attaquant de l’Eintracht Francfort a permis à l’équipe de France de faire le break face au Maroc (2-0).

"Je suis très fier. Très fier de mes coéquipiers qui ont fait le travail en première mi-temps, très fier aussi d’avoir pu libérer l’équipe et tuer le match. Je ne réalise pas encore, mais c’est une très grosse fierté, on ne peut pas rêver mieux, je suis sur mon petit nuage. Il fallait rester très solide défensivement et faire mal en attaque. Il y a beaucoup de joie, tout le monde était heureux dans le vestiaire. On est vraiment unis dans cette victoire, il y a beaucoup d’amour. On a vraiment envie d’aller chercher cette coupe", a confié Kolo Muani, auteur de son premier avec les Bleus.

Avant de poursuivre : "Le président de la République nous a demandé de finir le travail, d’aller chercher cette coupe. Même si on a souffert, on a été très fort défensivement, ça a été notre force. C’était un match très compliqué. On a subi mais on a pu mettre ce deuxième but. L’Argentine, c’est une grosse équipe, mais il faut l’aborder comme un match comme un autre. On va l’aborder avec beaucoup de sérieux, avec notre force mentale".