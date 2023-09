Kolo Muani au PSG à prix d'or, Mike Trésor à Burnley,... : le bilan du dernier jour de mercato du Big 5

Le Bayern Munich a réalisé son gros coup pendant l'été en faisant venir le capitaine et buteur de l'Angleterre Harry Kane pour 100 millions d'euros plus 10 millions de bonus, soit la recrue la plus chère de l'histoire du club et de la Bundesliga.

Le départ de Benjamin Pavard à l'Inter Milan a laissé "un trou béant" dans la défense bavaroise, regrette l'entraîneur Thomas Tuchel, qui n'a plus "que" deux arrières-droits, le Marocain Noussair Mazraoui et le Sénégalais Bouna Sarr.

Vendredi, selon les médias allemands, les champions d'Allemagne en titre ont échoué à faire venir un milieu à vocation purement défensive, réclamé à cor et à cri Tuchel depuis le début de l'été.

Arrivé à Munich à la mi-journée, Joao Palhinha a passé selon les médias allemands sa visite médicale, mais Fulham n'a pas trouvé de remplaçant avant la fermeture du marché allemand à 18h00, heure belge, et le transfert estimé à 65 millions d'euros ne se fera pas.