Kokoschka, peintre "punk" avant l’heure, s’expose en grand à Paris

"L’humain c’est un rayonnement, ce n’est pas la surface, l’uniformité dans le monde. Je ne peux peindre une ville que lorsqu’elle est organique, je pourrais voir l’être humain sous sa peau", disait Kokoschka en 1964. Il avait 78 ans.

Seul un peintre peut faire cela, c’est pourquoi je suis en rébellion permanente.

Né à Pöchlarn, en Basse-Autriche, dans un milieu modeste, il a étudié l’art et vécu à Vienne, mais aussi à Dresde, Berlin, Prague, Paris et Londres, où il s’est exilé en 1938, s’engageant contre la montée des fascismes en Europe et le pouvoir nazi, voyageant en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, un parcours présenté chronologiquement.

Dès 1908, il fait scandale. Ses "Garçons qui rêvent", poème illustré sur l’éveil à la sexualité, révulse la bourgeoisie viennoise. Rejeté, "il se rase le crâne et se représente en repris de justice", raconte Mme Schulmann.

Il récidive aussitôt après avec une pièce de théâtre, "Meurtrier, espoir des femmes", qui évoque le poids de cette société bourgeoise, sur les relations humaines et entre les sexes.

C’est "le plus sauvage d’entre tous" ("Oberwidling" en allemand), dira la critique à l’époque. Son "Tigron" (1926), mi-tigre mi-lion, dévorant une gazelle, présenté au MAM, en est une parfaite illustration. Tout comme le sous-titre de l’exposition : "Un fauve à Vienne".