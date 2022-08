Kojump, des trampolines et des sensations pour petits et grands

A la recherche d’un parc de loisirs et d’amusement pour échapper à la pluie ou aux fortes chaleurs ? Vivre ici a testé pour vous Kojump, un ensemble de trampolines en intérieur qui promettent de belles sensations pour les petits et grands. Vous souhaitez remporter des entrées pour Kojump? Participez à notre concours!

Depuis bientôt 5 ans, l’entreprise Kojump étend ses toiles sur toute la Belgique. Après l’ouverture d’un premier parc à Ixelles en 2018, c’est à Neupré, Waterloo et récemment Messancy que le parc de loisirs s’est installé.

Dans chaque lieu, on découvre des trampolines de toutes les formes et toutes les sortes pour le plaisir des plus petits mais aussi des plus grands, qu’on soit sportif ou non. " Chez Kojump, on décline le trampoline dans tous les formats : carrés, rectangulaires, angulaires et inclinés. Tout autour de nos toiles, nous proposons également différentes activités pour une expérience unique et 100% Fun : arènes de basketball, Jump Towers, airbags géants, wipeouts, murs d’escalade, piscines de cubes en mousses, poutres de combat, murs lumineux interactifs et bien d’autres encore ", explique Carole De Backer, directrice marketing Kojump.