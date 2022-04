Koh-Lanta : les 3 dernières confidences de la productrice Alexia Laroche-Joubert

Pour déjà arriver à 21 ans d’existence, avec 28 saisons dont 7 éditions All Star au compteur, Koh-Lanta a dû constamment se renouveler tout en ne dénaturant pas la mécanique du jeu. Ajout d’équipes, colliers d’immunité, armes secrètes, destins liés, île des bannis, et maintenant totem maudit, le public a découvert saison après saison, de nouveaux éléments chargés de complexifier les stratégies.

Ces idées émergent après un brainstorming approfondi des trois cellules qui travaillent sur le programme. "La cellule recherche et développement scanne tout ce qu’il se passe en jeux d’aventure, en regardant évidemment la version américaine. Ils ont une parfaite connaissance des mécaniques françaises et du public français parce qu’on ne produit pas Koh-Lanta comme Survivor US. Il y a une cellule jeux, menée par Yann Le Gac, le fameux Père Fouras créateur des jeux de Koh-Lanta, qui a son équipe. Et puis le producteur du programme, Julien Magne, qui travaille des nouveaux éléments mécaniques. Une fois que l’on a mis cela dans le shaker, il s’avère qu’on sort souvent plusieurs idées, certaines qu’on jette à la poubelle pour plein de raisons et celle du Totem Maudit on l’a gardée et on est très content" explique Alexia Laroche-Joubert.