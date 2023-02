Koh Lanta : découvrez les trois candidats belges de la nouvelle saison

L’autre candidate belge de la saison se nomme Élodie Migeal et vient également du Brabant-Wallon. Cela fait 6 ans que cette responsable marketing essaye de rejoindre le casting de l’aventure. Grande sportive, elle se décrit aussi comme une grande stratège, peut-on lire dans l’Avenir : "Je fais douze heures d’entraînement par semaine en salle de musculation depuis cinq ans. Et puis j’ai aussi ce côté joueuse, voire stratège, et j’arrive à cerner les différents personnages autour de moi. Je pense que c’est une corde de plus à mon arc."