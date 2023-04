Koen Pelgrim, entraîneur d’Evenepoel : "Il devra s’économiser en vue de la 3e semaine du Giro… mais aussi gagner du temps avant"

C’est là que l’autre aspect intervient, celui de la gestion des forces. Un aspect fondamental et pas toujours facile à calibrer, surtout quand on connaît le tempérament offensif d’Evenepoel.

"Dans une course de trois semaines, c’est toujours important de ne pas réaliser des efforts qui ne sont pas nécessaires. L’objectif est de préserver son énérgie dès que c’est possible. De cette manière, on peut s’assurer que les jambes puissent être au rendez-vous lors des étapes décisives", signale le coach de Soudal – Quick-Step.

Pas question toutefois de se montrer passif. "En première semaine, il y aura des arrivées en montée et deux chronos donc il y a du temps à gagner sur les adversaires", analyse Pelgrim. "Il faut utiliser ces opportunités pour gagner du temps, chaque minute est bonne à prendre. Ce serait dommage de laisser passer des opportunités", prévient-il.

Pour éviter qu’Evenepoel ne gaspille des énergies précieuses, il pourra compter sur des équipiers en bonne forme. "Les gars sont au point, on l’a encore vu dimanche sur Liège. Ilan Van Wilder en particulier. Ils ont sans doute fait un petit pas en avant par rapport à l’an dernier à la Vuelta où ils avaient déjà fait un travail fantastique. Sur le papier, cela semble vraiment fort mais ça dépendra des circonstances de course aussi. On avait perdu Serry et Alaphilippe l’an dernier, on verra ce qu’il se passe sur le Giro."

Lancé dans sa dernière ligne droite vers le Giro, Remco Evenepoel quittera l’Espagne mercredi (3 mai) pour rejoindre l’Italie et boucler les derniers préparatifs avant le Grand Départ prévu le 6 mai à Fossacesia Marina.