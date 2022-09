Koen Pelgrim, entraîneur d’Evenepoel : "C’est chouette de travailler avec lui, même si les attentes sont très hautes"

A quelques étapes de la fin de cette Vuelta 2022, Remco Evenepoel se trouve dans la position dans laquelle il voulait être : la première. Un objectif qu’il avait tenté de cacher en début de Tour d’Espagne – évoquant plutôt l’objectif prioritaire des victoires d’étape – mais qui se concrétise jour après jour.

"D’un côté on s’attendait à le voir prester de la sorte car on avait vu qu’il était en très bonne forme mais de l’autre on ne savait pas comment il gérerait cette course de trois semaines", avoue Koen Pelgrim, son entraîneur chez Quick-Step Alpha Vinyl, au micro de Kevin Paepen.

"Il fait de très bonnes choses sur cette Vuelta, sinon il ne serait pas en tête du général", ajoute celui qui s’occupe des performances de l’équipe Quick-Step depuis onze ans déjà. "On a vu avant la Vuelta qu’il était en très bonne forme. On l’a vu notamment à San Sebastian. Bien sûr, on sait qu’une course de trois semaines c’est différent d’une course d’une semaine. On a donc abordé cette Vuelta avec confiance mais aussi avec des interrogations. Pour le moment, on est très content de ce qu’il est parvenu à faire."