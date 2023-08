Koen Casteels et Andriy Lunin, deux gardiens, une mission : remplacer Thibaut Courtois

En voilà un qui pourrait avoir une belle carte à jouer. Débarqué il y a cinq ans au Real Madrid, en même temps que Thibaut Courtois, Andriy Lunin était alors présenté à 19 ans comme un des gardiens les plus prometteurs de sa génération. Prêté dans trois clubs différents lors de ses deux premières saisons chez les Merengues, il est cantonné au banc du Real depuis trois ans derrière l'inamovible Courtois. À 24 ans désormais, il est plus que temps pour Lunin de retrouver enfin du temps de jeu, et l'absence de Courtois pourrait lui offrir des opportunités.

Mais le Real prendra-t-il le risque de confier la défense de ses cages à l'Ukrainien, qui cumule à peine plus de 100 matches en pro ? Le mercato est encore long, et la tentation pourrait être grande pour Florentino Perez de jouer la sécurité en recrutant un portier expérimenté au plus haut niveau. Numériquement, recruter un gardien est en tout cas une nécessité, puisque seuls Lunin et Courtois font officiellement partie du groupe professionnel du club.

La blessure de Courtois est un énorme coup dur pour le Real, qui entame déjà cette nouvelle saison orphelin de Karim Benzema, parti au terme de son contrat.