Koen Casteels, de gardien N.3 des Diables Rouges à titulaire face à l'Allemagne

En l'absence de Thibaut Courtois, rentré à Madrid, c'est Koen Casteels qui défendra les buts belges à Cologne, mardi, quand les Diables Rouges défieront l'Allemagne en match amical. Un sacré défi pour le plus "Allemand" des hommes de Domenico Tedesco, qui était encore le troisième choix dans la hiérarchie des gardiens il y a quelques semaines...

L'officialisation de la retraite internationale de Simon Mignolet, il y a quinze jours, a changé la donne pour le portier de Wolfsburg : le voilà "officieusement" N.2 derrière l'inamovible keeper du Real Madrid qui, en raison du calendrier démentiel avec lequel doit composer chaque année le club espagnol, tente de gratter un peu de repos dès qu'il le peut...

C'est ainsi qu'après la convaincante victoire de la Belgique face à la Suède vendredi soir à Stockholm (0-3), la pieuvre a filé vers Madrid et laissé sa place entre les perches belges vacante pour le match amical de prestige qui attend la bande à Domenico Tedesco face à la Mannschaft.

Un rendez-vous qui tombe à pic pour Koen Casteels, qui évolue en Bundesliga depuis plus de dix ans et qui compte 249 rencontres de championnat empilées sous les couleurs d'Hoffenheim, du Werder Brême et de Wolfsburg, où il fait partie des meubles depuis 2015 !