Bruxelles, des barrières condamnent un accès à un parc : le billet d'humeur de Marianne Virlée

Encore une histoire Bruxelloise : Aux abords du parc Elisabeth à Koekelberg, les piétons qui souhaitent se rendre à l’arrêt du tram numéro 9 doivent faire tout un sacré tour et non sans danger. En cause, le service de "Bruxelles Mobilité" qui a installé des barrières empêchant toutes personnes a accédé au parc. En effet, ces grillages entourent le bel espace vert ainsi que tous les passages piétons. Le tram longe l’espace vert et c’est donc devenu un véritable danger pour le site. La réaction du bourgmestre koekelbergeois n'a pas attendu, un arrêté de police a été rédigé pour le bien être de tous les passants.

Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.