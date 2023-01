Kody va ouvrir un nouveau comedy club à Bruxelles !

Kody, humoriste que l'on peut retrouver dans l'émission "Le Grand Cactus" sur Tipik, va ouvrir un nouveau lieu d'humour à Bruxelles.

Pour cela, il a décidé de s'associer avec le restaurateur Thierry Naoum qui détient le restaurant "Alice Restaurant". Le nom du prochain comedy club : "Alice sur scène".

L'humoriste du Grand Cactus déclare : "Ce sera même plus qu’un comedy club."

A la DH, Kody en dit plus sur son projet : "Je m’associe avec Thierry Naoum du Alice Restaurant sur l’avenue Louise à Bruxelles, pour exploiter le salon à côté du bar et au-dessus du restaurant en comedy club. Il s’agira d’un espace de scène pour de l’humour, de la musique et d’autres prestations artistiques."

Le programme d'Alice sur scène ? "Du stand-up, des plateaux d’humour et permettre un nouvel accès aux jeunes talents" promet Kody.

L'humoriste de 45 ans raconte pourquoi il a décidé de se lancer dans cette nouvelle aventure : "On s’est rendu compte qu’il y avait de plus en plus d’humoristes en Belgique. Il y a une nouvelle école, une nouvelle vague qui arrive et tous ces gens cherchent des endroits pour s’exprimer."

L'ouverture est prévue courant du mois de mars pour ce nouveau lieu d'humour, une soirée par semaine est prévue pour le moment.