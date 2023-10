Kody nous raconte le coup de fil le plus improbable et mémorable de sa carrière

Des personnages, il en joue depuis des années dans Le Grand Cactus. Et comme pour tous les artistes et comédiens, il ne peut échapper aux trous de mémoire.

Dans cet entretien avec Fanny Jandrain, Kody nous en raconte un des plus marquants :



Retour en 2018, lors d’un enregistrement du Grand Cactus, Kody y joue le personnage de Robert Mugabe, Ancien Président de la République du Zimbabwe. En pleine réplique, notre humoriste est pris d’un trou noir phénoménal. Il commence sa phrase mais ne parvient pas à la terminer et ce, à plusieurs reprises. Le public et les chroniqueurs sont alors hilares. Kody nous explique comment il parvient à faire de ces moments une force :



"Quand on enregistre l’émission et que j’ai un trou de mémoire, si je dis la vanne et que le public a ri une première fois malgré la faute, il faut trouver un moyen de pouvoir la refaire tout en gardant la même énergie. C’est pour ça que j’essaie de garder la dynamique du rire dans ces situations avec Jérôme. "