Kody et Isabelle Hauben : "Plébiscités par nos amis français, nous avons décidé de prendre place à l’Elysée"

"Puisque tout le monde est con, et nous les premiers, nous avons décidé de prendre place directement à l’Elysée… En passant par un 49.3" : c’est avec cette phrase que Kody et Isabelle Hauben ont réagi au succès de leur sketch. "Plébiscités par tant de Français, on a pris nos responsabilités" lance l’humoriste bruxellois, "On n’a pas hésité une seule seconde à aller se présenter à l’Elysée, directement" ajoute la comédienne liégeoise.

"Nous encourageons le public à voter pour nous, mais nous allons de toute façon à l’Elysée, hein", déclarent les deux comédiens du Grand Cactus visiblement sur un petit nuage suite au succès de ce sketch. "Les Français sont habitués à ce qu’on installe des bornes partout, pourquoi ne pas en mettre une à l’Elysée ?" lance avec second degré celui qui se voit déjà Président !