Kody, à la conquête des States !

Le comédien et humoriste du Grand Cactus, Kody rejoint la grande famille des stars internationales, en signant chez Creative Artists Agency (CAA), l’agence prestigieuse d’Hollywood !

Celui que vous avez l’habitude de voir le jeudi soir sur Tipik, aux côtés de ses acolytes du Grand Cactus, arrive encore à surprendre ! C’est entre autres grâce à ses interprétations de Jean-Paul Belmondo, de Gérard Depardieu ou encore de JCVD que notre talentueux et attachant Kody s’est fait remarquer outre Atlantique !

L’humoriste, mais aussi comédien vient en effet de signer chez CAA, une agence très renommée aux Etats Unis, qui compte notamment Beyoncé, Steven Spielberg, Scarlett Johansson, Brad Pitt ou encore Omar Sy. Grâce à ce contrat, vous retrouverez bientôt Kody dans des projets internationaux. Une excellente nouvelle pour lui, mais aussi une grande fierté pour la RTBF et le cinéma belge !

Outre ses rôles mythiques dans Le Grand Cactus, Kody est également actif dans le 7e art. Vous avez pu le voir dans “Lucky” en 2019 et dans “Losers Revolution” en 2020. Il connaît déjà bien les Etats Unis, puisqu’il y a tourné la série "Lost in Traplanta", dont la saison 2, intitulée "Lost in California" est en cours de tournage.

Et Kody sera aux côtés de Jérôme et de toute la bande du Grand Cactus, dès le 1er septembre, pour une 8e saison " amazing "!