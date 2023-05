KODAK La Hulpe : un projet de 75 logements à l’enquête publique

Le site de bureaux occupés jusqu’en 2013 par la société Kodak est désaffecté depuis lors. Massif et monolithique, il fait un peu "tâche" en regard du centre sportif et des habitations de la rue Ernest Solvay. La S.A la Tourmaline (groupe Eaglestone) - propriétaire - demande la modification du permis d’urbanisation pour y bâtir 75 logements. L’enquête publique a débuté le 9 mai et va durer un mois.

Valérie Jeanne, directeur de projet pour Eaglestone : "Nous souhaitons construire 4 immeubles résidentiels en conservant le sous-sol existant, pour un total avoisinant 75 appartements". A noter que ces immeubles s’étendront au-delà du périmètre actuellement bâti en surface, via des extensions du sous-sol. Il n’y aura ni école ni espace récréatif comme imaginé par le passé. Le bas du terrain conservera sa fonction de parking public, majoritairement utilisé par les usagers du centre sportif. "Nous espérons obtenir le permis d’urbanisation aux alentours de mi-juillet, suite à quoi nous introduirons la demande de permis d’urbanisme", dit encore Mme Jeanne.

Le processus est engagé depuis un certain nombre d’années. Une première version misait sur une centaine de logements. Un premier dialogue avec riverains et autorités communales a amené Eaglestone à revoir sa copie au fil du temps.

Le bourgmestre de la Hulpe, Christophe Dister : " C’est un projet important qui s’inscrit dans notre vision globale pour la Hulpe. La priorité du collège est de réaffecter les sites construits et actuellement désaffectés. On ne veut pas garder des chancres sur la commune. Tout cela en respectant les prescrits urbanistiques existants, et parfois en les modifiant." Ce sera le cas sur l’ancien site Kodak. Actuelle zone de bureaux, la demande de modification de permis d’urbanisation doit en faire une zone résidentielle. "A chaque étape, nous aurons l’occasion d’affiner le projet pour qu’il colle le mieux aux besoins de la commune et que chacun se sente à l’aise avec son développement." conclut le maïeur, pour lequel le nombre de 75 logements serait encore "un poil" trop élevé.