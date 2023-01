Kobe Goossens enchaîne à Majorque, triplé belge au Trofeo Serra de Tramuntana

Goossens est sorti d'un petit groupe d'échappés à trois kilomètres de l'arrivée et n'a plus été repris jusqu'à la ligne. Après avoir célébré sa première victoire professionnelle vendredi au Trofeo Andratx-Mirador D'es Colomer, Goossens, 26 ans, a confirmé son excellente forme.



Van Eetvelt enchaîne lui aussi sur les routes espagnoles. Il impressionne pour ses débuts chez les professionnels avec deux podiums en trois jours de course !



Il offre au passage un troisième succès à l'équipe Intermarché-Circus-Wanty qui avait aussi gagné le Trofeo Calvia avec le Portugais Rui Costa.