Knysna, le fiasco de l’Equipe de France, a 12 ans... et c'est toujours aussi surréaliste

Confirmation six jours plus tard. Face au Mexique, les Bleus pataugent toujours autant dans la semoule, incapables de créer, incapables de jouer ensemble et de se sublimer pour leur coach. Déjà au bord de l’implosion, le groupe éclate finalement à la mi-temps. Un soir de juin 2010, calfeutré à l’abri des caméras et des regards, enfui dans les vestiaires du Soccer City Stadium de Johannesbourg.

Genèse de ce fiasco interne, la prise de parole du grand manitou, Raymond Domenech. Visiblement peu satisfait de ce qu’il a sous les yeux, le coach s’en prend directement à Nicolas Anelka, lui reprochant de ne pas assez chercher la profondeur. “C’est ça, toujours moi…” obtient-il en retour.

“Oui, toujours toi, c’est toi qui ne cherche pas la profondeur à ce que je sache”, réplique un Domenech qui ne sait pas dans quel guêpier il s’engouffre. Déjà bouillante, la cocotte-minute Anelka explose pour de bon face à cette attaque frontale. Et c’est Domenech en personne qui le raconte sans doute le mieux dans son livre : “Patrice Évra a alors essayé d’éteindre le feu qui couvait Mais Anelka ne s’est pas calmé et a lancé : "Enculé, tu n’as qu’à la faire tout seul ton équipe de merde ! J’arrête, moi." Je n’ai pas tout entendu. La fin de la phrase m’a échappé dans le brouhaha. J’ai été moins choqué par l’insulte que par le tutoiement qui cassait une barrière, celle de la hiérarchie. […] Anelka avait tué le groupe. "