Knokke-Heist se prépare à accueillir la rétrospective consacrée à Koen Vanmechelen

La sculpture "The Walking Egg" que l’on doit à Koen Vanmechelen a été dévoilée mardi à l’entrée du centre culturel Scharpoord à Knokke-Heist en prélude à la rétrospective "Cosmopolitan Renaissance" qui sera consacrée à l’artiste à partir de cet automne dans la station balnéaire.

Après avoir exposé à la célèbre Galerie des Offices à Florence où ses œuvres ont côtoyé un temps celles de Botticelli et du Caravage, Koen Vanmechelen fera donc halte à la côte belge où sa sculpture en marbre intitulée "The Walking Egg" représentant un œuf avec des pattes peut être admirée depuis ce mardi à l’entrée du centre culturel de la cité balnéaire.

La rétrospective "Cosmopolitan Renaissance" se déroulera, quant à elle, du 29 octobre 2022 au 15 janvier 2023 et présentera dessins, peintures et sculptures mais aussi des performances, des installations, des lectures et des collaborations avec le MAAK — Open Huis voor Kunsten en Zwin Natuur Park.