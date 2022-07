Strava, l’app de sport la plus populaire au monde, est la base de réflexion pour ce parcours qui est le plus long proposé dans la liste : 70 km à vélo dans les dunes et les alentours de la ville. Roulez à travers les polders et arrêtez-vous aux quelques stands qui parcourent le chemin pour vous ravitailler et soulager un peu vos jambes.

Plus d’infos : https://www.myknokke-heist.be/nl/de-strava-route.