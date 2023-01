« Knock at the Cabin », un glaçant thriller au parfum d’apocalypse signé M. Night Shyamalan

Véritable maître contemporain du suspense, M. Night Shyamalan s’y connaît comme personne pour créer une atmosphère de tension électrique infusée de mystère. Son nouveau long métrage ne déroge pas à la règle, qui attrape dès les premières secondes le spectateur à la gorge pour ne plus le lâcher. Adapté d’un roman à succès, le film prend un plaisir sadique à plonger ses personnages dans des situations inextricables qui exigent des décisions cruciales.

Ce véritable cauchemar éveillé fait écho à nos peurs intimes les plus enfouies et nous renvoie la question qui sous-tend chacune de ses scènes : et nous, dans pareille situation, que choisirait-on ?

Un divertissement haletant d’une redoutable efficacité. A ne pas manquer !