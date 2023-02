"Knock at the cabin", le nouveau M. Night Shyamalan, un "pétard mouillé" selon Hugues Dayez

M. Night Shyamalan est de retour avec Knock at the cabin, un film avec en toile de fond l'Apocalypse, rien que ça. Sans véritable rebondissement, l'histoire ne crée aucun séisme cinématographique, si ce n'est la prestation de Dave Bautista.

Le réalisateur américain avait marqué les esprits avec Split et surtout Le Sixième Sens mais ce projet est déjà un peu différent des précédents : à petit budget, il livre une intrigue imbriquée dans un quasi huis-clos, adapté d'un roman. Une enfant asiatique adoptée et ses deux papas, en vacances dans une cabane au fond des bois, reçoivent la visite de versions allégoriques des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Ils séquestrent le couple pour les mettre face à un choix impossible : alors que des virus, tsunamis et autres catastrophes menacent l'espèce humaine, la seule manière de s'en sortir est de sacrifier l'un des membres de cette famille. Ces personnages sont-ils fous ou disent-ils la vérité ?