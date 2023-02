Klopp après Liverpool - Real Madrid : "On a joué leur jeu"

Jürgen Klopp a tenté d'expliquer la déroute de Liverpool 2-5 face au Real Madrid mardi soir à Anfield en huitième de finale aller de Champions League au micro de BT Sport.

"Le début a été excellent. C'était exactement nous, la façon dont on veut jouer, on leur posait des problèmes partout sur le terrain, on lisait bien le jeu, un début super intensif. On a mené 2-0. J'ai trouvé que toute la première période était bonne, mis à part les buts (encaissés). Mais on est devenus un peu plus passifs, déjà assez haut sur le terrain, on ne faisait plus le pressing quand on le devait parce que si on devient passifs contre cette équipe, on est punis. La façon dont on a défendu (sur le troisième but) n'était évidemment pas acceptable et après il y avait 3-2, ça n'aide pas contre une équipe qui est si excellente en contre. On a fini par jouer leur jeu et on n'a pas réussi à retrouver le fil. Eux sont devenus plus confiants. C'est un match bizarre, mais on a perdu 5-2 et il y a beaucoup de choses à retenir de ce match".