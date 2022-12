'Klimaatklever', 'energietoerisme', 'slay'… quel sera le mot néerlandais de l’année 2022 ?

Parmi les mots les plus originaux qui ont marqué l’année 2022 en Flandre, on retrouve notamment 'klimaatklever', qu’on pourrait littéralement traduire par 'colleur climatique'. C’est un terme qui sert à désigner les activistes qu’on a récemment vus à l’œuvre dans les musées, et qui collent une partie de leur corps à une œuvre d’art, ou à un autre objet de valeur, pour attirer l’attention du public sur la problématique du climat.

Il y a aussi le mot 'energietoerisme' (le tourisme énergétique). Il désigne les personnes qui voyagent dans des pays chauds pour éviter de payer des factures d’énergie trop élevées.

Plus facile à comprendre, puisqu’il est également utilisé chez nous, on retrouve 'needle spiking', qui vient de l’anglais, et qui fait évidemment référence au phénomène de piqûres sauvages qui avait défrayé la chronique lors de certains rassemblements de masse.

Un des autres nouveaux termes utilisé est 'emojibaby'. Ce sont les bébés ou les enfants dont on cache la figure avec un emoji pour préserver leur vie privée sur les réseaux sociaux.

Et puis, un petit dernier pour la route : le verbe 'splitskopen', qui fait référence à une nouvelle formule d’achat immobilier qui a vu le jour en Flandre, et qui permet à un acheteur d’acquérir dans un premier temps une habitation et de ne payer le terrain que quelques années plus tard.