Klaus Schulze (Tangerine Dream) est mort

Pionnier de la musique électronique, Klaus Schulze est décédé hier à l’âge de 74 ans.

C’est via Facebook que Maximilien Schulze a dévoilé au nom de sa famille la disparition du musicien ce mercredi, sans évoquer les raisons exactes de sa mort.

Selon le communiqué, Klaus Schulze est mort après une longue maladie, mais "soudainement et de façon inattendue".

Avec plus de 100 albums réalisés et 50 ans de carrière, Klaus Schulze a exploré beaucoup de styles, mais reste surtout reconnu pour son travail au sein du groupe Tangerine Dream qu’il fonda avec Ashra Tempel ou bien encore la bande originale du film Dune. Digne représentant de ce qu’on appellera l’Ecole de Berlin, le musicien maîtrisait les synthétiseurs analogiques et a, un peu avant Kraftwerk, lancé un style musical germanique unique, souvent associé au rock progressif, qui continue à influencer les musiciens et producteurs de musiques électroniques actuelles.

Il y a 3 semaines, le prolifique musicien partageait une nouvelle œuvre, à écouter ci-dessous. C’est le premier extrait de son album Deus Arrakis, qui doit sortir le 10 juin prochain.