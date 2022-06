Klaus Mäkelä, 26 ans, nommé chef d’orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam

Dès 2017, à 21 ans, le jeune homme fait ses débuts avec l’Orchestre symphonique de la radio suédoise. Puis c’est à partir de la saison 2018-2019 que sa carrière décolle véritablement. Il est artiste associé de la Tapiola Sinfonietta, directeur artistique du festival de musique de Turku, fait ses débuts à l’Orchestre de Bamberg, à l’Orchestre national de Lyon, ou à l’Orchestre de la radio de Francfort.

En juin 2019 il dirige l’Orchestre de Paris : " À 24 ans, il a la maturité d’un chef de 30 ans" s’exclame Laurent Bayle, et ajoute : " Je n’ai pas d’exemples de chefs aussi précoces que ça." A 24 ans, il devient alors le conseiller musical puis le directeur musical de l’Orchestre de Paris.

Mais à cette précocité musicale se conjugue une grande humanité. La relation entre un chef et son orchestre est complexe, ça passe ou ça casse. Et avec lui l’orchestre se sent respecté, écouté, estimé. C’est ce que raconte le premier alto de la Philharmonie de Paris : "Il n’a pas dix ans d’expérience, mais il s’y prend bien, n’est pas tendu et respecte les musiciens." Un chef qui séduit tous les orchestres qu’il rencontre.

Cette excellente nouvelle est contrebalancée par le départ d’un élément important du Concertglouw : Sylvia Huang est nommée Concertmaster à l’orchestre de la Monnaie, et quitte donc son poste de violoniste au sein du Concertglouw.

Un télescopage heureux, qui apporte un vent de fraîcheur sur le paysage orchestral des Pays-Bas et de la Belgique.