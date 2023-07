Klaus Barbie a-t-il fait entrer Jean Moulin dans l’Histoire ?

Retour aux sources : Klaus Barbie, un monstre du IIIème Reich Retour aux sources

Nous restons dans la Deuxième Guerre mondiale avec ce documentaire sur le criminel de guerre Klaus Barbie. Comment celui que l’on a surnommé le "Boucher de Lyon" a réussi à échapper à la justice française pendant plus de 40 ans et comment le célèbre couple de chasseurs nazis, Serge et Beate Klarsfeld, sont parvenus à le retrouver.