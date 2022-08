Kiwi Jr. dévoile "Chopper", atterrissage réussi pour ce 3ème album

"There’s gotta be another man in the house who’s spending all the money, Someone down in the laundry room keeps shrinking all my shirts", peut-on entendre dans "Parasite II", référence au film du même nom.

A propos du morceaux "The Extra Sees The Film", Jeremy explique encore: "Il s’agit d’une chanson sur le fait que vous soyez ou non le héros de votre propre histoire ou d’une petite partie de quelque chose de plus grand. C’est se vanter d’être dans un film et d’inviter tous vos amis et votre famille, mais au moment de la projection, vous êtes en fait à peine un figurant."