Kit Harington et Rose Leslie de Game Of Thrones en thérapie de couple... pour alerter sur les énergies fossiles

Dispute de couple classique quand la célébrité et l’amour s’entrechoquent ?

La suite de la vidéo révèle un tout autre scénario. On y voit l’actrice britannique s’énerver : "Il poste constamment des messages sur les millions qu’il dépense en énergie verte." Et le comédien de répliquer : "Que voudrais-tu que je fasse ? Poster sur les milliards que je te donne chaque année ? " Elle le nargue encore sur son double discours : crier sur tous les toits qu’il adore les énergies renouvelables et dans l’intimité lui susurrer que c’est elle qu’il aime. Quand elle lui demande de faire un choix il murmure : "C’est toi. Ça a toujours été toi" avant de l’embrasser fougueusement. On voit alors à l’écran que Rose Leslie incarne une société pétrolière et Kit Harington une banque qui a pignon sur rue.

Cette mise en scène a été réalisée pour "Make My Money Matter", une campagne qui dénonce les liens entre les banques et l’industrie du pétrole et appelle le monde de la finance à investir dans des projets plus durables. Ce spot baptisé "The hidden relationship" (la relation cachée) joue avec malice sur les similitudes entre un comédien souhaitant préserver son image de séducteur quitte à cacher sa compagne et une banque voulant se montrer respectueuse de l’environnement sans dévoiler les liens qu’elle entretient avec des entreprises polluantes.

Les deux comédiens confient dans un communiqué : " C’est une campagne de sensibilisation extrêmement importante sur la relation dangereuse entre nos banques et l’industrie des combustibles fossiles. Mais c’est plus qu’une simple prise de conscience… Les gens s’en soucient vraiment – et il est temps que les banques écoutent et agissent."