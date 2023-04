Kiss : Paul Stanley a dit à Ace Frehley d’aller "se faire voir" quand il lui a demandé de lui présenter ses excuses

Ace Frehley, ancien guitariste et co-fondateur de Kiss, a récemment donné une semaine à Paul Stanley pour s’excuser d’un commentaire désobligeant, mais apparemment tout ce qu’il a reçu en retour du leader de Kiss, c’est un bon vieux "Fuck you !".

Pour résumer, le mois dernier, Paul Stanley a déclaré au présentateur Howard Stern qu’une réunion avec les membres originaux de Kiss, Frehley et Peter Criss, ressemblerait à "PISS". Frehley, lors de son passage à l’émission SiriusXM d’Eddie Trunk la semaine dernière, a menacé de dénoncer des "saletés" au sujet de Paul Stanley et de Gene Simmons s’il ne recevait pas d’excuses dans les sept jours.

Comme promis, Ace Frehley est revenu dans l’émission d’Eddie Trunk ce 5 avril, soit une semaine plus tard, avec une mise à jour autour de cette histoire. Lorsque l’animateur lui a demandé si Paul Stanley lui avait répondu, Ace Frehley a déclaré : "Oui, il l’a fait, peu de temps après la fin de l’émission. J’ai été pris au dépourvu par ce coup de fil… Mais au lieu d’excuses, j’ai reçu un coup de fil de cinq secondes qui disait : 'Va te faire foutre, Ace. Je ne vais pas m’excuser", et il a raccroché. … Il n’a même pas été capable de me laisser donner une réponse et expliquer pourquoi j’étais si énervé".

Le guitariste poursuit : "J’ai raconté toute l’histoire à Doc McGhee [le manager de Kiss] et tu sais ce qu’il m’a répondu ? Il a dit : 'Paul a dit qu’il ne t’avait jamais appelé'".

Ace Frehley a envoyé une capture d’écran du journal d’appel à Eddie Trunk, qui a confirmé que l’appel avait bien eu lieu.

Des secrets dévoilés ?

Après cela, Ace Frehley est revenu sur sa menace de livrer de nouvelles "saletés" sur Paul Stanley et Gene Simmons, déclarant à l’animateur : "J’ai parlé à plusieurs de mes bons amis qui sont des gens "qui craignent Dieu" et avec qui je vais aux réunions des AA, et ils m’ont dit : 'Ne t’abaisse jamais à leur niveau. C’est ce qu’ils font. C’est ce qu’ils font depuis des années. Pourquoi vas-tu t’abaisser à leur niveau ?""

Il poursuit : "Je me suis alors rendu compte que je n’avais même pas besoin d’évoquer ce que j’avais caché dans le coffre-fort de mon avocat. Je peux simplement parler des choses qu’ils ont dites à mon sujet, noir sur blanc. Ils ne peuvent pas me poursuivre après cela parce qu’ils l’ont dit. C’est écrit noir sur blanc."

Frehley a même déclaré qu’il n’excluait pas une réunion lors des deux soirées que Kiss doit passer les 1er et 2 décembre au Madison Square Garden pour clôturer leur tournée d’adieu.

"L’argent me motive, tout comme il les motive", a-t-il déclaré. "Si je gagne un quart de million de dollars par soir et que je peux gagner un demi-million de dollars en jouant trois, quatre ou cinq chansons, je prendrai l’argent."

Kiss a récemment ajouté quelques dates à sa tournée d’adieu, qui passera d’ailleurs par chez nous au Palais 12 à Bruxelles le mardi 13 juin. Ace Frehley, quant à lui, a prévu une série de dates pour la tournée de 2023.