Kiss : la séance de maquillage avant les concerts

En 2016, Gene Simmons avait expliqué à The Press-Enterprise qu’il passait deux heures à se maquiller avant chaque concert.

Il s’enduit d’abord d’une crème qu’il appelle "une base de clown blanc", il dessine ensuite à l’eye-liner le dessin noir autour d’un œil en connectant des points. Ensuite, il explique : "Le plus difficile est de refléter ce que nous voyons de l’autre côté du miroir". Il affine après les lignes avec des cotons-tiges et utilise un pinceau pour remplir le contour de ses yeux et sa bouche de peinture noire. Il fixe finalement le tout avec de la poudre : "Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous corrigez, corrigez et redessinez", a-t-il déclaré.

Tout est dessiné à la main, ce qui est, selon l’artiste, très compliqué à réaliser car il faut dessiner les mêmes lignes de chaque côté du visage.

Un jour avant ce concert à Paris, le groupe était de passage chez nous en Belgique dans le cadre de sa tournée mondiale End of the Road pour un concert d’adieu qui a visiblement ravi les fans du groupe.

Mais un incident a quelque peu terni ce dernier rendez-vous entre le groupe et ses fans belges. Les rockeurs extravagants ont en effet été surpris en train de faire du playback à la suite d’un problème sur scène.

La vidéo de ce moment embarrassant a été enregistrée par un spectateur et publiée avec la légende "Total Lip Sync Fail". La vidéo a réalisé des milliers de vues et des centaines de commentaires en peu de temps.

En 2015, pourtant, le bassiste de Kiss, Gene Simmons, (qui n’en est plus à une déclaration choc près) avait déclaré qu’il pensait que les groupes qui utilisaient des pistes d’accompagnement lors de leurs performances live étaient "malhonnêtes". Ces jours-ci, il semblerait donc que le groupe ne soit plus réellement opposé à l’utilisation de ce genre de bandes pré-enregistrées.