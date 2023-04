KISS : Gene Simmons malade en plein concert

Après environ cinq minutes, le groupe est revenu sur scène. Comme le rapporte Igor Miranda, Gene Simmons avait du mal à supporter la chaleur amazonienne et semblait aller mieux après ce bref instant.

Ce concert s’inscrivait dans le cadre de la tournée d’adieu sud-américaine "End of the Road" de KISS. Le groupe a déclaré que les dates prévues en 2023 seraient ses "derniers concerts absolus", avec en point d’orgue deux concerts au Madison Square Garden en décembre et un passage par chez nous au Palais 12 à Bruxelles le mardi 13 juin.