Kiss: Gene Simmons constate qu'il n'a pas d'ami

Gene Simmons a admis qu'il n'avait aucun ami. Le chanteur-bassiste de Kiss, 73 ans, dont le groupe est en pleine tournée d'adieu ("End Of The Road "), s'est confié au Goldmine magazine.

"Même aujourd'hui, alors que je suis assis en face de vous, mis à part Paul [ Stanley , co-fondateur de Kiss), je peux dire que je n'ai aucun ami. Nous sommes toujours ensemble quand nous prenons des décisions pour le groupe, mais sans vouloir paraître inhumain, non, je n'ai pas d'ami."

"Alors oui, bien sûr, si par "ami" vous entendez ceux qui me disent "Gee, je ne sais pas quoi faire cette après-midi, tu veux venir? "... alors ok. Mais je suis plus intéressé par ce que je veux faire moi, et je ne veux pas faire semblant que je suis intéressé par ce que vous voulez faire, parce que je ne le suis pas. "

Gene Simmons avait déjà évoqué ce problème dans une interview en 2006, sur KissOnline.com. Il évoquait alors sa relation avec Paul Stanley, qu'il considère comme le frère qu'il n'a pas eu.

Le mois dernier, Kiss a souligné les 40 ans de l'album Creatures of the night de 1982, avec un très beau coffret deluxe.

