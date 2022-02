Kiss et Elton John pour accompagner les patineurs aux Jeux Olympiques

Alors que nous sommes en pleine actualité des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, les athlètes affirment leur attachement au monde du rock, et on pense notamment aux patineurs artistiques britanniques, Lilah Fear et Lewis Gibson, et au médaillé d'or américain, Nathan Chen, qui ont tous opté pour des bandes-son qui pourraient vous plaire.

Les premiers ont choisi Kiss : vêtu de costumes noirs & blancs, le duo anglais de 22 ans pour elle et 27 ans pour lui a patiné sur un medley de trois titres de Kiss ce 12 février. "I Was Made For Lovin’ You", "Rock And Roll All Nite" et "Forever" ont été choisis :