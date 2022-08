Kiss célèbre les 40 ans de son album "Creatures of the Night"

Kiss a annoncé la réédition anniversaire de l'album Creatures of the Night de 1982, avec un très beau coffret deluxe.

Plusieurs formats sont prévus : une Super Deluxe Edition 5-CD/Blu-ray ; une version 3-LP Deluxe; une autre 2-CD Deluxe; un format vinyle; le CD remasterisé; et une version digitale de l'édition 5-CD.

La plus grande édition contient 103 titres dont 75 inédits, comme la version studio de "Betrayed" à écouter ci-dessous. Le premier disque est une version remasterisée de l'album, les CD 2 et 3 sont composés de 34 démos, raretés et prises studios des sessions d'enregistrement, les CD 4 et 5 rassemblent quant à eux des prises lives de la tournée qui a suivi. Le Blu-Ray est quant à lui un arrangement audio en Atmos et 5.1 de l'album original.

Un livre de 80 pages accompagnera le tout, avec des notes de Ken Sharpa, les images promo de l'époque, des posters, des répliques de programmes, tickets et pass backstage, et vous retrouverez aussi dans le coffret des autocollants, illustrations, des patchs, des logos de T-shirts, des onglets de guitares, des boutons et des photos.