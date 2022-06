Kirsten Flipkens jouera le dernier tournoi de sa carrière en simple à Wimbledon

Kirsten Flipkens va disputer le dernier tournoi en simple de sa carrière à Wimbledon. Flipper l’a annoncé, avec beaucoup d’émotions sur son compte Instagram. Elle bouclera "un sacré parcours" sur le gazon d’un des plus grands exploits de sa carrière.



"Je ne peux pas être assez reconnaissante d’avoir passé presque toute ma vie à faire ce que j’aime le plus depuis que je suis petite", écrit-elle avant de remercier "ses parents, ses fans, ses amis, son équipe et ses sponsors". "Ma mère et mon père qui ont été là pour moi à travers le bon, le mauvais et le "laid". Sans leur soutien inconditionnel, je n’aurais jamais pu faire cela".



A 36 ans, la Campinoise va refermer un chapitre de près de 30 ans. N.1 mondiale chez les juniors, victorieuse à Wimbledon et à l’US Open, elle débarque sur le circuit professionnel avec l’étiquette de celle qui doit assurer la succession de Justine Henin et Kim Clijsters. Elle n’atteindra pas le niveau de ses glorieuses compatriotes mais n’a pas à rougir de son palmarès qui renseigne deux titres en cinq finales en simple (5 trophées en double) sur le circuit WTA. Freinée par les blessures, elle monte tout de même jusqu’à la 13e place mondiale en août 2013 dans la foulée de sa demi-finale au All England Club. Son plus grand fait d’armes.



Retombée à la 307e place mondiale, Flipkens a principalement disputé des qualifications cette saison.



Elle veut profiter pleinement des deux prochaines semaines. Elle le fera sur l’herbe sa surface préférée, celle où son slice et la finesse de son jeu se sont le mieux exprimés.