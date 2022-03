Kirsten Flipkens, avec Sania Mirza, en huitièmes de finale du double à Miami

Kirsten Flipkens et sa partenaire indienne Sania Mirza se sont qualifiées vendredi pour les huitièmes de finale du double dames du tournoi de tennis WTA 1000 de Miami (8.584.055 dollars). Elles ont pris le meilleur au premier tour sur la paire formée de la Canadienne Leylah Fernandez et l’Américaine Ingrid Neel 6-3 et 7-6 (7/2) en 1h21 de jeu.

Flipkens et Mirza seront opposées à la Néerlandaise Demi Schuurs et l’Américaine Desirae Krawczyk, qui composent la 7e tête de série. Elles ont éliminé jeudi au premier tour Greet Minnen et la Géorgienne Ekaterine Gorgodze 6-2, 4-6 et 10/5.

Elise Mertens est aussi engagée dans le double de ce "5e tournoi du Grand Chelem'". Elle forme la 1re tête de série associée à la Russe Veronika Kudermetova. L’Italienne Jasmine Paolini et la Slovène Tamara Zidansek seront leurs premières adversaires.