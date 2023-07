Kirsten Flipkens, à l'heure de la retraite : "Je pars avec de très bons souvenirs, et ma demi-finale à Wimbledon est le meilleur d'entre eux"

La boucle est bouclée. En 2003, il y a tout juste vingt ans, c’est sur le gazon anglais qu’elle a vécu son premier moment de gloire, en remportant le Grand Chelem junior. Elle a encore triomphé à l’US Open, quelques semaines plus tard, et elle a fini l’année à la première place mondiale. Dix ans plus tard, en 2013, c’est au même endroit qu’elle a réussi le meilleur résultat de sa carrière, une demi-finale en Grand Chelem. Et c’est donc en 2023 qu’elle met un point final à sa vie sur le circuit, toujours au All England Tennis Club.

En réalité, elle avait déjà tourné la page en 2022, à Wimbledon également. C’est là qu’elle avait joué son dernier simple. "Honnêtement, ce n’est pas trop difficile de ranger ma raquette. Parce que dans ma tête, j’ai terminé ma carrière l’année dernière. Le 'goodbye', c’était il y a un an. Il est clair que j’étais avant tout une joueuse de simple. D’accord, j’ai joué beaucoup de doubles aussi, mais ce n’était pas la même chose. Et je dois bien avouer que depuis un an, je n’étais plus très professionnelle. Je n’ai plus fait grand-chose à l’entraînement, je dois le reconnaître. Je m’entraînais pendant les tournois, oui. Mais quand j’étais à la maison, je jouais plus au padel qu’au tennis. Je me sens plutôt en vacances, chez moi. Quand on est joueuse de simple, on doit rester focalisée sur le tennis en permanence, s’entraîner chaque jour de 9h à 17h, travailler physiquement et mentalement. Et ce n’était plus le cas depuis un an".