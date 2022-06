Kirsten Faulkner domine le chrono du Tour de Suisse et s’empare de la tête

L’Américaine Kirsten Faulkner a fait coup double lors de la deuxième étape du Tour de Suisse. La coureuse de 29 ans a dominé le chrono de 25,6 km et s’est emparée du maillot jaune de leader. La formation BikeExchange-Jayco a réalisé le triplé.



Faulkner a parcouru la boucle autour de Vaduz à 48,353 km/h de moyenne pour devancer ses équipières Georgia Williams et Georgia Baker, reléguées à 14 secondes et 1miutes et 3 secondes. Elle décroche la 3e victoire de sa carrière après des étapes au Tour de l’Ardèche (2020) et au Tour de Norvège (2021).



Lucinda Brand, victorieuse de la première étape, concède 1 minute et 7 secondes. La Néerlandaise glisse à la 2e place du Général avec 4 petites secondes de retard. Un écart minime avant des deux dernières étapes qui seront plus vallonnées.