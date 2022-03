Kirsten Dunst comme bouche-trous : l’autre blague des Oscars qui a fait grincer des dents

La cérémonie des Oscars de cette année a été particulièrement mouvementée. Après, la vanne de Chris Rock qui lui a valu une gifle par Will Smith et les autres moments forts, c’est la blague de l’animatrice des Oscars Amy Schumer faite sur Kirsten Dunst, qui a fait grincer les dents des téléspectateurs.

Pendant la soirée, Amy Schumer s’est rendue dans le public et a accusé l’interprète de Mary Jane d’être un seat filler (un remplisseur de siège en français). Ce sont des personnes payées pour s’asseoir à la place des stars lorsqu’ils partent en conférence de presse, aux toilettes ou autres pour ne pas montrer de siège vide à la télé. La maîtresse de cérémonie demande alors à Kristen de partir aux toilettes afin de s’asseoir à sa place et être à côté de son mari, l’acteur Jesse Plemon. Ce dernier lui répond que c’est sa femme (Kristen) et Amy semble choquée et lui demande s’il fait bien référence au seat filler.

De nombreux téléspectateurs ont été scandalisés par le manque de respect de la comédienne envers Kristen Dunst, car elle la réduisait à une simple remplisseuse de siège. Suite aux réactions des internautes sur les réseaux sociaux, Amy Schumer s’est sentie obligée de se justifier dans une story Instagram : "Hey, j’apprécie l’amour pour Kirsten Dunst. Je l’aime aussi ! C’était une chorégraphie à laquelle elle a participé. Je ne manquerais pas de respect à cette reine comme ça."

Bref, comme quoi même une blague même préparée et avec l’accord des sujets peut aussi provoquer une grosse polémique.