Kirk Hammett (Metallica) publiera un nouveau comic cette année

Pour ce nouveau comic, Kirk Hammett s’associera à son partenaire d’écriture Marcel Feldmar. "Nights of Lono" sera le deuxième livre écrit par le guitariste de Metallica après "Too Much Horror Business" écrit en 2012, qui détaillait sa collection de films d’horreur et ses mémoires.

L’artiste sortira par ailleurs un premier EP qui répond au nom de Portals. Il s’agit de quatre titres instrumentaux attendus pour le 23 avril via Blackened Recordings, et que vous retrouverez sur les plateformes digitales, en CD, et aussi, à l’occasion du Record Store Day, dans une édition vinyle exclusive.