Kirk Hammett de Metallica sort un premier EP solo

Il s'agit de quatre titres instrumentaux attendus pour le 23 avril via Blackened Recordings, et que vous retrouverez sur les plateformes digitales, en CD, et aussi, à l'occasion du Record Store Day, dans une édition vinyle exclusive bleue océan.

Portals a été produit par Kirk Hammett lui-même, et co-écrit (pour certains titres) avec le chef d'orchestre Edwin Outwater, qui a aussi contribué aux claviers et a dirigé les musiciens de l'orchestre philharmonique de Los Angeles qui ont participé au projet. Ils avaient déjà travaillé ensemble à l'occasion des shows S&M2 en 2019.

Les batteurs Jon Theodore et Abraham Laboriel, le bassiste Greg Fidelman, l'arrangeur Blake Neely et Bob Rock ont complété l'équipe.

Tracklist Portals:

1. ‘Maiden And The Monster’

2. ‘The Jinn’

3. ‘High Plains Drifter’

4. ‘The Incantation’