Kirk Hammett de Metallica joue les classiques de John Lennon et des Yardbirds aux côtés de Johnny Depp, Ronnie Wood, Billy Gibbons et Imelda May

Les amis et les fans de Jeff Beck se sont réunis à Londres lundi et mardi soir (22/23 mai) pour deux concerts spéciaux au Royal Albert Hall en mémoire du guitariste emblématique, décédé en janvier.

Ces concerts, organisés par Sandra Beck, son épouse, et son ami Eric Clapton, que Beck avait remplacé dans le groupe The Yardbirds en 1965, devaient réunir certains des guitaristes les plus célèbres et les plus influents du monde : Billy Gibbons, de ZZ Top, la légende du jazz fusion John McLaughlin (Miles Davis, The Mahavishnu Orchestra), Ronnie Wood, des Rolling Stones, la superstar du blues Gary Clark Jr. et Eric Clapton lui-même, entre autres.

Le premier soir, le lundi 22 mai, Kirk Hammett, de Metallica, s’est également joint à l’hommage en tant qu’invité surprise, rejoignant Billy Gibbons et l’acteur/guitariste des Hollywood Vampires Johnny Depp pour une version d'"Isolation" de John Lennon, reprise par Jeff Beck et Depp pour un single en duo en 2020. Il a ensuite participé à une jam entre stars sur "Train Kept A-Rollin'" de Tiny Bradshaw, popularisé par les Yardbirds sur Having a Rave Up with the Yardbirds, sorti en 1965, avec la chanteuse de blues irlandaise Imelda May au chant et la guitare additionnelle de Ronnie Wood.

Voici des images filmées par des fans des deux concerts :